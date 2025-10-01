Video: NEW RORY & MAL (Episode 410) Bad Bunny Gets Super Bowl, Young Thug and Doja Drop Albums, and Druski’s Show

0:00 Intro
0:30 New Movies
10:40 Rory’s Weekend
18:25 Bad Bunny Performing at Super Bowl
30:25 Young Thug’s Album
39:05 Doja Cat Album
51:05 Ab-Soul Chokes on Kai’s Stream
58:20 Druski’s Toronto Show Flop
1:11:05 Queens Casino
1:16:05 Voicemails

