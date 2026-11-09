This week we head to Chicago to link with one of the realest in the game, G Herbo.

We’re backstage at Swerv & Friends 2 with appearances G Herbo, Ben Dad Don, Peezy, Young Thug, Fabolous, Chance The Rapper, & More.

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