0:00 Intro

3:05 Jeezy Live Show

24:15 Pride Weekend

30:20 Cardi B Twitter Spaces Rant

36:48 New Music

43:55 T-Pain’s Drake Comments

48:00 Worldstar Hip Hop

1:03:00 Diddy Jury Deliberating

1:12:20 Nas’ Casino Commercial

1:31:57 Voicemail

