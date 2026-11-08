Home Music Video Music Video: Meyhem Lauren – Wave Cap Music Video Music Video: Meyhem Lauren – Wave Cap November 8, 2026 Meyhem Lauren is back at it with his latest visual. This one is for his Giancarlo Loffredo-produced record “Wave Cap”. Pop bottles, partake in the festivities for the new banger. Watch the “Wave Cap” video below. Spread the love Related posts: EP Stream: Meyhem Lauren & DJ Muggs – Frozen Angels New Music: Meyhem Lauren, Madlib & DJ Muggs – Wild Salmon / Fish Out Of Water New Music: Meyhem Lauren, DJ Muggs & Madlib ft. Action Bronson – Szechuan Capital Album Stream: Meyhem Lauren, Madlib & DJ Muggs – Champagne For Breakfast Music Video: DJ Muggs ft. Meyhem Lauren – Ready For War Music Video: Meyhem Lauren – Deadstock Pasta