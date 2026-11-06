Home New Music New Music: Young Chris ft. Ransom, Freeway & Dave East – On... New Music New Music: Young Chris ft. Ransom, Freeway & Dave East – On My Soul November 6, 2026 Young Chris links up with Ransom, Freeway, and Dave East for his new Leer Luciano laced gem titled “On My Soul”. Off of his new project Catch A Vibe (Or A Bullet). You can listen to “On My Soul” below. Also check out his full project. Spread the love Related posts: Music Video: Dave East & Young Chris – Naughty Music Video: Dave East ft. Ransom – The Mosque Music Video: Dave East & Ransom – Fairwells Music Video: Dave East & Ransom – Audubon Ballroom (Part 1) Music Video: Young Chris, MadeinTYO & Freeway – Too Strong New Music: Freeway & Girl Talk – Suicide (Remix)