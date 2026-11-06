Young Chris links up with Ransom, Freeway, and Dave East for his new Leer Luciano laced gem titled “On My Soul”. Off of his new project Catch A Vibe (Or A Bullet).

You can listen to “On My Soul” below. Also check out his full project.

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