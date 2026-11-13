Home Album Stream Album Stream: Offset – GMFU Album Stream Album Stream: Offset – GMFU November 13, 2026 Offset liberates his fourth solo album GMFU via Motown Records. Featuring 18 new records and guest appearances by Quavo, Don Toliver, Gunna & more You can stream GMFU in its entirety below. Spread the love Related posts: Music Video: Offset ft. Mango Foo – Skyami Music Video: Gunna Ft. Offset – Prada Dem New Music: Killer Mike ft. Offset & Blxst – Exit 9 (Remix) New Music: Offset & J.I.D – Bodies Album Stream: Offset – KIARI New Music: Offset ft. Don Toliver – Every Night