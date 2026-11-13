Home Album Stream Album Stream: Benny The Butcher, Black Soprano Family & Fuego Base –... Album Stream Album Stream: Benny The Butcher, Black Soprano Family & Fuego Base – A Friend Of Ours 2 November 13, 2026 Benny The Butcher, Black Soprano Family and Fuego Base revisit Benny’s 2018 mixtape on A Friend Of Ours 2. Featuring 10 new songs and guest appearances by Elcamino, Rick Hyde & more You can listen to A Friend Of Ours 2 in its entirety below. Spread the love Related posts: Music Video: Black Soprano Family, Benny The Butcher, ElCamino, Rick Hyde & Heem B$F – We Here Music Video: Black Soprano Family, Benny The Butcher, Heem, Rick Hyde & ElCamino – Saint Maurice Music Video: Benny The Butcher ft. Rick Hyde, Elcamino & Fuego Base – The Warehouse 3 Music Video: Benny The Butcher & Fuego Base ft. O.T. The Real & Rick Hyde – Warehouse 4 Album Stream: Benny The Butcher, Fuego Base & B$F – Ashes In The Safe New Music: Memphis Bleek ft. Benny The Butcher & Smoke DZA – 3 Kings