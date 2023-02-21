Home Music Video Music Video: Lance Skiiiwalker ft. Isaiah Rashad – Sample Talk Music Video Music Video: Lance Skiiiwalker ft. Isaiah Rashad – Sample Talk By Cyclone - February 21, 2023 Lance Skiiiwalker teams up with his TDE compadre Isaiah Rashad for the official video for his track “Sample Talk”. Off of Lance’s album Audiodidactic. Watch as the two vibe to their favorite samples. Watch the “Sample Talk” video below. Spread the love RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Album Stream: Lance Skiiiwalker – Audiodidactic Music Video: Lance Skiiiwalker – Beantown