Music Video: Christina Aguilera ft. Ty Dolla Sign & 2 Chainz – Accelerate

Christina Aguilera’s new album Liberation is scheduled to hit stores on June 15th. She premieres the visuals for her Kanye West and Mike Dean-produced single “Accelerate” featuring Ty Dolla Sign and 2 Chainz. Directed by Zoey Grossman. You can pre-order Liberation now on iTunes/Google Play.



01. Christina Aguilera – Liberation

02. Christina Aguilera – Searching for Maria

03. Christina Aguilera – Maria

04. Christina Aguilera – Sick Of Sittin’

05. Christina Aguilera – Dreamers

06. Christina Aguilera – Fall In Line (Feat. Demi Lovato)

07. Christina Aguilera – Right Moves (Feat. Keida & Shenseea)

08. Christina Aguilera – Like I Do

09. Christina Aguilera – Deserve

10. Christina Aguilera – Twice

11. Christina Aguilera – I Don’t Need It Anymore (Interlude)

12. Christina Aguilera – Accelerate (Feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz)

13. Christina Aguilera – Pipe

14. Christina Aguilera – Masochist

15. Christina Aguilera – Unless It’s With You