Mixtape: Snypa & D-Aye – Hit Rich

Snypa links up with D-Aye foe a new joint mixtape titled Hit Rich. Featuring 10 new songs and guest appearances/production by Jablo, Kid808, BeatMonsta, Yoksta, and Slo Meezy. You can stream and download Hit Rich below.

Download: Hit Rich

01. Snypa & D-Aye – Center02. Snypa & D-Aye – Today03. Snypa & D-Aye – All I Want04. Snypa & D-Aye – Flashy05. Snypa & D-Aye – Hard 06. Snypa & D-Aye – Money Everywhere07. Snypa & D-Aye – Ima Star (Feat. Jabo)08. Snypa & D-Aye – Woes09. D-Aye – Do It Like Dat10. Snypa – Hope You Got Sum