Mixtape: Hoodrich Keem – Bodeine Withdrawals 7

Hoodrich Keem delivered another new mixtape titled Bodeine Withdrawals 7. Featuring 20 tracks and new music by Hoodrich Pablo Juan, NBA YoungBoy, Birdman, 21 Savage, Sosa Mann, Shad Da God, Sauce Walka, Rich The Kid, Gunna, Migo Domingo, Offset, Lil Baby, and more. You can stream and download Bodeine Withdrawals 7 below.

Download: Bodeine Withdrawals

01. Hoodrich Pablo Juan – Styrofoam02. Shad Da God – Battery Low03. Sosa Mann – Light Bub (Feat. Sauce Walka)04. Lil Baby – In My Bag05. NBA YoungBoy – Ride (Feat. Birdman)06. Shawn Scrilla – Allat Cap07. 21 Savage – Who Run It (Freestyle)08. Rich The Kid – Made It (Feat. Rick Ross & Jay Critch)09. Hoodrich Keem – Dead Presidents (Feat. Gunna & Duke)10. PlayBoi Carti – Drop11. Duke Duece – Whole Lotta 12 . Damedot – Eat Or Starve13. 03 Greedo – Subtance14. Gunna – Toast Up 15. Blacc Zacc – Ooh N*gga 16 . Migo Domingo – Dog Her (Feat. Offset)17. Lil Baby – Never Needed Help18. YSL Jett – No Lie (Feat. Slime God Mondo)19. King Midas – Dope Hole20. 247 Hefe – Starlight