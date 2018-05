Mixtape: DJ Honorz – Passport Music 5

DJ Honorz delivers his new mixtape Passport Music 5. Featuring 28 tracks new music from Young Thug, Lil Baby, Offset, Moneybagg Yo, G Herbo, Money Man, FBG Duck, 21 Savage, Johnny Cinco, Meek Mill, and more. You can stream and download Passport Music 5 below.

Download: Passport Music 5

01. Go Yayo – Set It Off [Prod. By Gamerboy]02. Young Thug Feat. 21 Savage – Now03. Migo Domingo Feat. Offset – Dog Her 04. Peewee Longway – Trappin’ MF [Prod. By Spaghetti J]05. FBG Duck Feat. 21 Savage – Slide (Remix) [Prod. By LilRiicoBeatz]06. Moneybagg Yo Feat. Jeezy – February07. Lil Baby Feat. Gunna – Sold Out Dates08. G Herbo – Yerkys [Prod. By Southside]09. Leeboy – Leestyle10. Johnny Cinco – 611 [Prod. By Cicero]11. Trouble Feat. The Weeknd – Come Thru [Prod. By Mike Will Made It] 12 . Money Man Feat. BCJrock – Cookies & Creed13. Hoezluvpink – Limitless [Prod. By KP]14. Meek Mill Feat. Young Thug – Bust Down15. Zo Bandz – Til Death Do Us Part [Prod. By Ace Bankz] 16 . Playboi Carti Feat. Chief Keef – Mileage17. Bills & Juan Woodz – Loyalty [Prod. By Pressure]18. DJ Esco Feat. Future – Chek [Prod. By Metro Boomin]19. Rackset K.T – Undecided20. Lil Duke – Regular21. Red Bella – Business22. Lil Baby Feat. Drake – Pikachu [Prod. By Wheezy]23. Cory Cannon – Who Run It Freestyle24. James Kahil – When I’m Gone25. Johnny Cinco – Huh [Prod. By Shawny J]26. Rahshawn Feat. Jayvee – Christmas Eve 27. Kid Soule & Big Mook – Cinema [Prod. By Slapaholics]28. Chance The Rapper Feat. Future & King Louie – My Peak