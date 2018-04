Mixtape: OJ Da Juiceman & Decatur Redd – Ghost & Tommy

OJ Da Juiceman and Decatur Redd give fans their new joint mixtape Ghost & Tommy project. Featuring 10 new songs. You can stream and download Ghost & Tommy below.

Download: Ghost & Tommy

01. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – Day N Night02. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – What’s Happening03. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – T-Shirt04. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – Bales On A Scale05. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – Million Dollar Trap 06. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – They Forgot07. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – Everybody08. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – Nics & Dimes09. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – I’m Da One10. OJ Da Juiceman & Decatur Redd – Pyrex