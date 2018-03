Album Stream: Forever M.C. & It’s Different – Forever M.C.

Forever M.C. and It’s Different deliver their new album Forever M.C.. Featuring 12 new tracks and appearances by Snoop Dogg, Wu-Tang Clan, The Game, Kurupt, KXNG Crooked, Tech N9ne, Horseshoe G.A.N.G., Token, PASSIONATE MC, Mod Sun, Talib Kweli, DMX, Statik Selektah, Lupe Fiasco, Hus Kingpin, Rozewood, Chino XL, Rittz, Ras Kass, Planet Asia, Chuck D, Bronze Nazareth, E-40, Chris Webby, Kool G Rap, Chris Rivers, Cormega, Whispers, Hopsin, and The Boy -Illinois. You can stream Forever M.C. in its entirety below and download it now on iTunes/Google Play.