Hot Boy Turk returns with a new mixtape titled YNT Da Mobb Vol. 1. Featuring guest appearances Kodak Black, Emani, Lil YNT, Trackman, Baby Lou, Elz Montana, Lil Donnie, Big D-Z, Boy Billionaire, and more. You can stream and download YNT Da Mobb Vol. 1 below.

Download: YNT Da Mobb